Venerdì 19 luglio 2019 - 07:13

Ue, Von der Leyen avvisa Italia su debito pubblico: monitoreremo

Nostro obiettivo riuscire a investire per stimolare la crescita

Roma, 19 lug. (askanews) – “La Commissione attuale ha deciso di non aprire una procedura d’infrazione. La Commissione che presiederò monitorerà molto da vicino la situazione in Italia, così come in altri Paesi. Il nostro obiettivo è di riuscire a investire per stimolare la crescita senza contravvenire alle regole esistenti”. Così la neoeletta presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un’intervista concessa al consorzio Lena, che riunisce diversi giornali europei (tra cui La Repubblica).