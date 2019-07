Giovedì 18 luglio 2019 - 14:04

Retimpresa:Fabrizio Landi eletto presidente per quadriennio 2019-23

Agenzia a fianco Associazioni Confindustria per aggregazioni

Roma, 18 lug. (askanews) – Fabrizio Landi è il nuovo Presidente di RetImpresa per il quadriennio 2019-2023. Ingegnere biochimico, da sempre impegnato nel campo farmaceutico e dell’innovazione nelle scienze della vita, con incarichi associativi in Confindustria Firenze e Toscana Sud e una lunga esperienza sul tema delle reti, è stato eletto all’unanimità dall’Assemblea dell’Agenzia confederale per le aggregazioni e le reti d’impresa, su designazione del Consiglio generale del primo luglio scorso. Lo rende noto un comunicato di Confindustria.

Ad affiancarlo i vice presidenti Vincenzo Marinese, Presidente di Confindustria Venezia, Daniela Fantozzi, vice Presidente di Unindustria Reggio Emilia e Roberto Rezzi, componente del Consiglio Generale di Unindustria Roma. Completa la squadra di Presidenza Alberto Scanu, delegato di Confindustria per il Gruppo Tecnico Reti d’impresa.

Su nomina del neo Presidente entrano inoltre a far parte del Consiglio generale dell’Agenzia John Bertazzi in rappresentanza di Ance e Gianluca Spallotta di Confindustria Marche Nord, che vanno così a integrare la rosa dei consiglieri eletti, composta da Alessandra Argiolas (Cagliari), Alessandro Gianneschi (Ucina), Giuseppe Maiellare (Calabria), Cristiana Pasquinelli (Toscana Nord), David Rulli (Firenze) e Giancarlo Turati (Brescia).

Un team ampio e rappresentativo delle diverse componenti del Sistema Confindustria, che lavorerà nei prossimi anni a fianco delle Associazioni del Sistema per promuovere reti, aggregazioni di imprese e progetti di filiera.