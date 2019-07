Mercoledì 17 luglio 2019 - 17:13

Tim, Gubitosi: nessuna vendita Data Center, jv credito consumo

Aggiornamento in Consilio il primo agosto

Roma, 17 lug. (askanews) – Non ci sarà nessuna vendita dei Data Center di Tim. Lo ha precisato l’amministratore delegato, Luigi Gubitosi, in occasione di un convegno sul 5G a Palazzo Giustiniani.”Sui Data Center – ha detto Gubitosi – non c’è nulla e comunque non intendiamo venderli”.

Quanto al credito al consumo l’ad ha ribadito che “come abbiamo sempre detto, stiamo trattando per una joint-venture e vedremo di portare un aggiornamento in Consiglio”.