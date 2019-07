Domenica 14 luglio 2019 - 19:15

Alitalia, arrivate 4 offerte. Di Maio: indice bontà operazione

Dichiarazioni di interesse da Atlantia, Toto, Lotito e Avianca

Roma, 14 lug. (askanews) – Sono quattro le buste contenenti la dichiarazione di interesse per partecipare alla cordata per Alitalia arrivate questa sera a Mediobanca: le offerte sono di Atlantia, del gruppo Toto, di Claudio Lotito, presidente della Lazio, e dell’azionista di Avianca German Efromovich.

“Bene le quattro offerte – ha detto il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio secondo quanto riferito da fonti del Mise – ci sono tutti i margini per decidere il consorzio e rilanciare definitivamente Alitalia. Le numerose offerte arrivate dimostrano la bontà dell’operazione di mercato”.

Di Maio a questo punto “auspica che il Cda di FS decida quanto prima e che scelga l’offerta più ambiziosa. Alitalia ha bisogno di tornare a giocare in attacco e non in difesa”.