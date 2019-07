Venerdì 12 luglio 2019 - 08:13

Tria favorevole all’ingresso dei Benetton in Alitalia

"La questione del Ponte Morandi va tenuta separata", dice il ministro

Roma, 12 lug. (askanews) – “Penso che Atlantia sia un partner forte. E una sua partecipazione sarebbe auspicabile”. E’ quanto ha affermato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in un’intervista alla Stampa a proposito dell’apertura di Atlantia su Alitalia e dello scetticismo nel M5S per gli strascichi della vicenda del Ponte Morandi.

“D’altra parte – ha aggiunto il ministro – la questione del ponte di Genova e delle concessioni va affrontata su un piano strettamente giuridico, da tenere separato. Anche perché Atlantia è in parte dei Benetton, ma in gran parte ha come azionisti grandi fondi internazionali. E quindi il rispetto delle norme è necessario per tutelare tutti gli azionisti”.

Gab/Int9