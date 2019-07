Giovedì 11 luglio 2019 - 19:39

Alitalia, Atlantia annuncia che valuterà l’operazione

Mandato a Castellucci per approfondire la sostenibilità del Piano

Roma, 11 lug. (askanews) – Atlantia ha annunciato che veluterà un suo ingresso nella nuova Alitalia. Al termine della riunione di oggi, il Cda del gruppo ha conferito all’ad, Giovanni Castellucci, il mandato a verificare la sostenibilità del Piano.

“Con riferimento alle anticipazioni apparse sulla stampa – si legge in una nota -, Atlantia comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, preso atto dell’interesse della società controllata Aeroporti di Roma per una compagnia di bandiera competitiva e generatrice di traffico, ha dato mandato al ceo Giovanni Castellucci di approfondire la sostenibilità ed efficacia del piano industriale relativo ad Alitalia – inclusa la compagine azionaria e il team manageriale – e gli opportuni e necessari interventi per un duraturo ed efficace rilancio della stessa, riferendo in una prossima riunione consiliare per le opportune valutazioni ed eventuali connesse deliberazioni”. Lo si legge in una nota al termine del Cda”.

