Mercoledì 10 luglio 2019 - 20:03

Tlc, Wind Tre raggiunge Ravenna con la fibra ultraveloce FTTH

Nella città romagnola la rete fino 1 gigabit di Open Fiber

Roma, 10 lug. (askanews) – Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, continua ad estendere la connettività ultraveloce sul territorio italiano e arriva anche a Ravenna, città ricca di arte e di storia nonché polo industriale e turistico di primo piano, con la fibra fino a 1 Gigabit di Open Fiber, raggiungendo direttamente le aziende e le abitazioni, grazie alla tecnologia Fiber-To-The-Home (FTTH).

Wind Tre e Open Fiber – spiega una nota – continuano così ad ampliare la copertura in fibra in Emilia Romagna, dopo aver già collegato diversi comuni della regione e numerose città italiane, attraverso un’infrastruttura che garantisce il massimo delle performance in navigazione ed un’elevata velocità di connessione, fino a 1 Gigabit al secondo.

La linea ultraveloce di Wind Tre è attivabile con soluzioni convergenti che prevedono una linea fissa in fibra FTTH e 100 Giga per gli smartphone di tutta la famiglia, inclusi nell’offerta “Fibra 1000” a brand Wind, e Giga illimitati da smartphone con “Super Fibra” a brand 3.