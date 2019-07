Mercoledì 10 luglio 2019 - 18:33

Ex Ilva, ArcelorMittal: lavoriamo per tenere altoforno operativo

"Cerchiamo soluzione accettabile, evitando rischio interruzioni"

Roma, 10 lug. (askanews) – ArcelorMittal Italia vuole collaborare con le autorità per trovare una “soluzione accettabile” che permetta di mantenere operativo l’altoforno numero 2 dell’ex-Ilva di Taranto. Lo afferma la società dopo aver ricevuto ieri l’ordine della Procura della Repubblica di Taranto per l’attivazione del processo di spegnimento dell’altoforno. La vicenda “risale al 29 luglio 2015 quando, in seguito a un incidente fatale, la Procura di Taranto ha disposto il sequestro dell’altoforno”.

ArcelorMittal Italia, “che gestisce lo stabilimento di Taranto a partire dal primo novembre 2018, sta studiando la documentazione notificata dal tribunale e valutandone gli aspetti tecnici. La nostra intenzione è di collaborare come sempre con le autorità competenti e di lavorare per trovare una soluzione accettabile che garantisca che l’altoforno possa rimanere operativo evitando il rischio di interruzioni”.