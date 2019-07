Mercoledì 10 luglio 2019 - 18:04

Chiusura in rialzo per Piazza Affari, Ftse Mib +0,73%

Bene i titoli bancari

Roma, 10 lug. (askanews) – Chiusura in rialzo per Piazza Affari, con l’Ftse Mib che ha guadagnato lo 0,73%, a 22.044 punti, trainata dal settore bancario, sostenuto a sua volta dal basso livello dello spread e dagli energetici. A contribuire anche le parole del governatore della Fed, Jerome Powell, secondo il quale aumentano le incertezze per l’economia statunitense: fattore che potrebbe preludere a un prossimo taglio dei tassi d’interesse. Bene quindi lo spread tra Btp e Bund che si mantiene vicino alla soglia dei 200 punti, a quota 204.

Sul listini principale, in evidenza come detto i bancari, con i rialzi di Unipol che ha guadagnato il 2,05% e Fineco in progresso del 2,03%, dopo il calo di ieri. In luce anche Saipem che oggi ha messo a segno un rialzo del 3,4% sulla scia di nuovi contratti per 3,5 miliardi di dollari.

Sul fronte opposto, perdite frazionali per Azimut (-0,68) e Italgas (-0,36%).