Martedì 9 luglio 2019 - 16:04

Genova, E-Distribuzione inaugura la nuova cabina primaria

Investiti 4,5 milioni nella struttura vicino a Fiera e porto

Genova, 9 lug. (askanews) – È stata presentata oggi presso la Fiera del Mare di Genova, la nuova Cabina Primaria di E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione. Si tratta di un impianto di grande eccellenza tecnologica, costruito secondo i migliori standard tecnici e ambientali, che ha richiesto un investimento di 4,5 milioni di euro.

Al taglio del nastro erano presenti Vincenzo Ranieri, Amministratore delegato di E-Distribuzione, Enrico Bottone, Responsabile Area Nord Ovest E-Distribuzione, Ilaria Cavo, Assessore alla Comunicazione Istituzionale della Regione Liguria, Matteo Campora, Assessore all’Ambiente del Comune di Genova e il Cardinale Angelo Bagnasco.

Il nuovo impianto, che rientra nel programma di ammodernamento e potenziamento della rete elettrica della Liguria, alimenta 2500 clienti in bassa tensione e 20 clienti in media tensione, garantendo un’elevata qualità delle prestazioni in particolar modo nell’area portuale e fieristica di Genova. 16.000 saranno invece i clienti complessivamente coinvolti a seguito dell’ultimazione di tutte le attività previste.

La nuova cabina renderà, infatti, disponibile una maggiore quantità di energia migliorando la qualità e la continuità del servizio offerto a cittadini e imprese e assicurerà una più equa distribuzione dei carichi elettrici in tutta l’area. Rappresenta un’innovazione anche per la capacità di inserirsi in un sistema elettrico sempre più avanzato, secondo il modello delle smart grids, le reti intelligenti in grado di rispondere in maniera sempre più puntuale alle esigenze del cliente, di accogliere in maniera efficiente l’energia prodotta dalle fonti rinnovabili e dotate di elevata capacità di risposta rispetto agli eventi esterni. Anche in caso di fenomeni metereologici particolarmente intensi, la cabina e il sistema elettrico locale a valle di essa consentiranno di garantire maggiore continuità del servizio e di ridurre i tempi di rialimentazione.

“Siamo orgogliosi di inaugurare questa cabina che costituisce un’eccellenza dal punto di vista impiantistico e ambientale e che si inserisce in un più ampio piano di sviluppo e rinnovamento tecnologico pensato per Genova e la Liguria- ha detto Vincenzo Ranieri per E-Distribuzione. L’impianto dispone delle più moderne innovazioni e ci permette di potenziare il servizio di un’area strategica per la città”.

“Si tratta di un ulteriore slancio in avanti – ha commentato Matteo Campora – un passo importante verso infrastrutture più performanti per una Genova sempre più green e moderna”.