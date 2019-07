Martedì 9 luglio 2019 - 12:38

Aeroporto di Bologna: a giugno oltre 850.000 passeggeri

Nei primi sei mesi dell'anno superati i 4,4 milioni (+ 10,3%)

Roma, 9 lug. (askanews) – Un altro mese di crescita a due cifre per l’Aeroporto Marconi di Bologna: a giugno i passeggeri sono stati oltre 850 mila (864.446), con una crescita del 10,3% sullo stesso mese del 2018. Positivo anche il bilancio dei primi 6 mesi del 2019 con 4.443.067 passeggeri complessivi, per una crescita annua del 10,3%. I movimenti aerei sono aumentati dell’8,8% (35.291) mentre le merci sono lievemente diminuite (19.448 tonnellate, -3,0%).

Tornando a giugno, i passeggeri su voli internazionali sono stati oltre 650 mila (esattamente: 687.246) con una crescita significativa sul 2018 (+14,1%), mentre quelli su voli nazionali sono stati oltre 170 mila (177.200), in lieve flessione (-2,3%). In crescita anche i movimenti aerei, a quota 6.534 (+7,6%), mentre le merci trasportate per via aerea hanno registrato un decremento del 9,3% sull’anno precedente, per un totale di 3.066 tonnellate.

Le tre destinazioni “più volate” di giugno 2019 sono state: Catania, con oltre 36 mila passeggeri, Barcellona (più di 34 mila passeggeri) e Francoforte (29 mila passeggeri). Tra le prime dieci destinazioni troviamo inoltre: Londra Heathrow, Parigi CDG, Roma Fiumicino, Madrid, Londra Stansted, Palermo e Amsterdam.