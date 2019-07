Venerdì 5 luglio 2019 - 09:58

B&B e affittacamere alle 5 Terre, scoperta evasione milionaria

Case vacanze non in regola e posti letto non dichiarati

Roma, 5 lug. (askanews) – Con un’operazione chiamata “Black Land” la Guardia di Finanza di La Spezia ha scoperto alle pendici delle Cinque Terre una evasione milionaria nel settore turistico ricettivo, con Bed and Breakfast ed affittacamere non in regola e posti letto non dichiarati.

Partendo dall’analisi di alcuni fra i numerosissimi siti Internet e piattaforme social finalizzate alla pubblicità, prenotazione e pagamento dei soggiorni, il team di finanzieri incaricato delle verifiche nel settore ha stilato una prima lista di centinaia di soggetti – tra affittacamere, b&b, case vacanze – ubicati nei comuni delle Cinque Terre, La Spezia ed a Lerici – ritenuti fiscalmente a “rischio”. Sono stati poi incrociati dati e segnalazioni, senza trascurare le più precise recensioni dei clienti, perlopiù stranieri, che descrivevano camere con vista “da sogno” e servizi particolarmente accurati.

Sono 24 gli operatori turistici nei cui confronti il controllo è stato avviato e già concluso nei primi 6 mesi del 2019: oltre l’80% di questi aveva dichiarato agli enti territoriali competenti di disporre di un numero di camere o posti letto inferiore a quelli effettivamente riscontrati all’atto delle ispezioni. In termini di evasione fiscale, si tratta di oltre 1 milione di euro di ricavi non dichiarati per gli anni 2016 e 2017, cui corrisponde anche un debito di Iva per oltre 140.000 euro.

Tra i casi più eclatanti si annovera un b&b a Vernazza che aveva dichiarato 17 posti letto invece dei 26 accertati dalle Fiamme Gialle, evitando così di annotare ricavi per quasi 180.000 euro; un affittacamere nel centro di La Spezia che, oltre a non aver dichiarato ricavi per oltre 100.000 euro, aveva anche “dimenticato” di versare la tassa di soggiorno, puntualmente riscossa dai propri clienti (il titolare è stato perciò anche segnalato alla Procura di La Spezia per il reato di peculato); un contribuente di Framura che fraudolentemente faceva figurare il proprio b&b come un’associazione culturale, occultando cosi al Fisco la totalità dei ricavi conseguiti, circa 100.000 euro.

Undici attività hanno anche omesso il pagamento del “Canone Speciale Rai” dovuto per la presenza di impianti televisivi nelle camere date in locazione.

