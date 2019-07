Giovedì 4 luglio 2019 - 18:11

Uninettuno, per sfide società globale creare competenze digitali

Nuovi indirizzi per i corsi di Laurea e Master dell'A.A. 2019/2020

Roma, 4 lug. (askanews) – Da Big Data a Cybersecurity, da Neuroscienze a Cyberpsycology: al via i nuovi indirizzi dei corsi di Laurea e Master dell’Anno Accademico 2019/2020 per sviluppare le professionalità del futuro.

L’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO è cresciuta in un mondo sempre più globalizzato, facendo dell’utilizzo delle nuove tecnologie e dei risultati delle ricerche psico-pedagogiche che ne sono collegate, gli strumenti su cui fondare un modello di didattica a distanza di eccellenza, riconosciuto dalla Comunità Scientifica Internazionale.

L’innovazione, in un Ateneo senza confini temporali e geografici, risponde alle esigenze di una società costantemente in movimento, attraverso un’erogazione h24 di contenuti formativi e accademici, creati grazie al contributo di ricercatori, studiosi e docenti, provenienti dalle migliori Università italiane ed estere. Competenze, anime e culture diverse, hanno dato vita ad un Network Internazionale di intelligenze interconnesse.

Oggi, 22.000 studenti provenienti da 167 Paesi del mondo, studiano attraverso internet dalla piattaforma e-learning di UNINETTUNO, disponibile in 5 lingue (italiano; inglese; francese; arabo e greco) e sul Canale Televisivo: uninettunouniversity.tv (visibile in chiaro sui Canali 812 di Sky e 701 della piattaforma Tivùsat della Rai _ Radiotelevisione Italiana).

Il modello psico-pedagogico ideato dal Rettore, Prof.ssa Maria Amata Garito, permette agli studenti di accedere nel Cyberspazio Didattico, dove possono studiare senza più limiti di spazio e di tempo. In questi ambienti di apprendimento, gli studenti trovano lezioni digitalizzate per argomenti e collegate a libri, articoli, esercizi interattivi, bibliografie e sitografie; i docenti seguono costantemente i loro processi di apprendimento tramite forum e classi interattive.

“Un’offerta formativa che risponde ai bisogni occupazionali della società tecnologica nella quale siamo immersi, che ha l’obiettivo di creare nuove competenze e quindi nuove opportunità occupazionali rivolte ai giovani, ma anche a tutti coloro che, pure inseriti nel mondo del lavoro, devono acquisire le conoscenze digitali che costantemente modificano i processi produttivi”. Dichiara il Rettore Maria Amata Garito. “Nessuna professione, nessun mestiere – prosegue – oggi può fare a meno delle competenze digitali che coinvolgono il mondo del lavoro del XXI secolo, un mondo globalizzato e interconnesso. E’ con questa finalità, che abbiamo progettato i curricula dei nuovi corsi di Laurea Triennale, Magistrale e Master. Curricula che, infatti, sono caratterizzati da discipline e contenuti collegati alle tematiche dell’innovazione a livello globale. Con l’Università UNINETTUNO, abbiamo da sempre cercato di vivere il presente costruendo le basi per vivere con successo il futuro”. Con 31 corsi di Laurea, 20 corsi di Master e 6 Facoltà, l’Ateneo offre ai suoi studenti, tra le numerose proposte, i nuovi corsi di laurea triennale in “Patrimoni culturali e memoria digitale”, della Facoltà di Beni Culturali e “Diritto della Società Digitale”, della Facoltà di Giurisprudenza; corsi di laurea magistrale in: “Gestione d’Impresa e Tecnologie Digitali”, percorso di Economia focalizzato sulla Digital Economy; i percorsi Big Data e Cybersecurity in Ingegneria Informatica; Industria 4.0 e Sistemi Energetici Sostenibili di Ingegneria Gestionale e Civile.

Anche la Facoltà di Scienze della Comunicazione, rinnova i suoi indirizzi “Istituzioni Pubbliche e Media Digitali” e “Comunicazione digitale d’Impresa”; “Neuroscienze” e “Cyberpsychology” per la Facoltà di Psicologia. Grandi novità anche per i Master: da settembre in “Applied Archaeological Sciences”, realizzato in collaborazione con la Facoltà di Scienze Umanistiche e il Dipartimento di studi Mediterranei dell’Università dell’Egeo, con focus tematici nell’ambito dell’archeometria, dell’archeologia digitale, e della cyberarcheology; in “Apllied Sport Performances”, che punta a formare preparatori e sportivi delle diverse discipline sportive, realizzato in collaborazione con Michael Clegg (ex giocatore professionista del Manchester United) e Adrian Lamb (ex allenatore di Fitness di Aston Villa, Sunderland, Newcastle United e Leicester City FC). Questo percorso di alta specializzazione, attivo a partire da ottobre 2019, consentirà agli iscritti anche di mettere in pratica quanto appreso trascorrendo un periodo di studio a Manchester e in altre città del mondo.