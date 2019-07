Giovedì 4 luglio 2019 - 17:15

Ivass: via libera al riassetto organizzativo, nuove nomine

Per dare attuazione ai compiti attribuiti dalla direttiva Idd

Roma, 4 lug. (askanews) – Via libera dell’Ivass al riassetto organizzativo, per “dare piena ed efficace attuazione ai nuovi compiti attribuiti all’istituto dalla direttiva sulla distribuzione assicurativa (Idd)”. Lo comunica l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, sottolineando che “è stato creato il servizio di Vigilanza sulla condotta di mercato, a presidio della qualità dei prodotti e della correttezza dei comportamenti nella distribuzione degli stessi, ed è stato previsto un nuovo servizio Tutela del consumatore, con competenze di segreteria tecnica dell’Arbitro assicurativo, sui reclami e sull’educazione assicurativa”.

Il nuovo assetto “prevede anche l’integrazione dei servizi Liquidazioni e Sanzioni in una nuova struttura competente per le procedure di liquidazione e per i procedimenti sanzionatori”. Inoltre, “in linea con questi interventi e con la diversa articolazione delle due strutture”, il 27 giugno il consiglio dell’Ivass ha deciso le nomine dei responsabili dei nuovi Servizi.

Il capo del servizio Vigilanza condotta di mercato sarà Elena Bellizzi. Alla guida del servizio Tutela del Consumatore è prevista Maria Luisa Cavina, con vicecapo Violetta De Luca. Per il servizio Sanzioni e liquidazioni il capo sarà Marcello Morvillo, con Patrizia Di Benedetto come vice. I nuovi incarichi avranno effetto dal 16 settembre.