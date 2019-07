Mercoledì 3 luglio 2019 - 18:25

Fca: Grasso nuovo Coo di Maserati, Wester presidente esecutivo

Il chief operating officer arriva dal brand Converse della Nike

Roma, 3 lug. (askanews) – Davide Grasso è il nuovo chief operating officer (Coo) della Maserati. Lo comunica Fiat Chrysler, sottolineando che il Coo uscente Harald Wester assume il ruolo di presidente esecutivo (executive chairman) della Maserati e le sue responsabilità di chief technical officer (Cto) “vengono ampliate per includere le attività di Global powertrain oltre a quelle di Global vehicle engineering del gruppo”.

Grasso, ex amministratore delegato di Converse (marchio del gruppo Nike) entra in Fca e farà parte anche del group executive council (Gec). Durante il periodo in Converse, il manager “ha reingegnerizzato questo marchio iconico per garantirne la crescita sostenibile nel lungo termine. In precedenza, ha ottenuto numerosi successi in Nike dove ha ricoperto diversi ruoli di leadership, tra cui quello di chief marketing officer per il marchio Nike”.

Wester invece nel suo nuovo ruolo “sarà responsabile di tutte le attività di sviluppo e ingegnerizzazione prodotto rientranti nell’attuale strategia di gruppo, compresa l’espansione dell’offerta di motorizzazioni a combustione interna e ibride-elettriche. In qualità di executive chairman, Wester continuerà a essere coinvolto a livello strategico oltre a supervisionare tutte le aree tecniche e industriali di Maserati”.

“Con l’arrivo di Davide – afferma l’amministratore delegato di Fca, Mike Manley – continuiamo a rafforzare il nostro team di leadership con talenti consolidati a livello mondiale. Davide mette la sua grande competenza a livello di gestione dei brand al servizio di uno tra i marchi più leggendari del mondo automotive. Davide e Harald porteranno avanti il processo di rinnovamento di Maserati a livello globale e Davide sarà anche un importante punto di riferimento per il Gec in materia di brand su tutto il portafoglio Fca”.