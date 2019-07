Mercoledì 3 luglio 2019 - 19:05

Alitalia, offerta Fs-Mef-Delta arriverà entro il 15 luglio

Quarto socio tra Toto, Lotito, Avianca. Sindacati: sciopero il 26

Roma, 3 lug. (askanews) – L’offerta vincolante per Alitalia, dalla cordata formata da Fs, Mef e Delta arriverà entro il 15 luglio. Lo ha confermato il ministro per lo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ai sindacati riuniti al Mise insieme ai commissari straordinari della compagnia per fare il punto della situazione. In questi giorni, ha aggiunto il ministro, si sta valutando l’ingresso di un altro socio tra coloro che hanno presentato una manifestazione d’interesse, tra il Gruppo Toto, il patron della squadra di calcio SS Lazio, Claudio Lotito e German Efromovich, fondatore di Avianca, una compagnia aerea colombiana. Insoddisfatti i sindacati che confermano lo sciopero previsto per l’intero settore del trasporto aereo il 26 luglio prossimo.

La cordata destinata a presentare l’offerta per Alitalia, sarà composta per il 35% circa da Ferrovie dello Stato, per una quota tra il 10 e il 15% da Delta e per una quota approssimativamente intorno al 15% dal Mef, mentre Atlantia non ha presentato alcuna manifestazione d’interesse. Il capitale della newco destinata a rilevare gli asset della compagnia di bandiera, con i soci attuali dovrebbe arrivare a un miliardo.

“Il 15 si chiude – ha detto il ministro all’incontro secondo quanto riferiscono fonti del Mise – chi vuole presentare lo deve fare adesso e uscire allo scoperto. E deve essere chiaro che la vicenda Alitalia non è una vicenda politica, ma un’operazione di mercato. Quindi chi vuole manifestarsi ed uscire allo scoperto lo faccia e non pensi di usare altre leve. Non esistono pregiudizi, ma non si accettano ricatti”.

Intanto dall’incontro è emerso che la compagnia avrebbe in cassa al 30 giugno 435 milioni di euro, oltre ai 100 milioni lasciati in garanzia alla Iata, mentre i ricavis arebbe cresciuti, sempre a giugno, del 3,8%, con un aumento dei passeggeri del 2%.

“E’ stato un incontro quasi inutile – ha spiegato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini -, non c’è stata alcuna novità se non che entro il 15 luglio capiranno se c’è il quarto partner o se non c’è e che ci faranno sapere quello che succede. Quindi un incontro poco utile, un po pericoloso, si allungano i tempi e non è chiaro quale sia il progetto industriale che viene fatto, non si capisce la prospettiva”.

“Dopo sette mesi, perché tanti sono passati dall’ultimo incontro – ha proseguito la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan – non c’è alcuna novità. L’unica è che il ministro ci ha comunicato che il 15 luglio è la data massima che hanno stabilito per la presentazione delle offerte di interesse, per tutto il resto ne sappiamo esattamente quanto ne sapevamo sette mesi fa”.

“Non abbiamo compreso a che serviva questa riunione, bastava dirci venite il giorno 15 luglio – ha aggiunto il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo -. Noi abbiamo ribadito soltanto la nostra impostazione, il governo sembra che ci abbia convocato per smentire cio che ha pubblicato la stampa, dicendo che non c’erano richieste di entrare in questa nuova avventura societaria da parte di quelli che venivano proposti come Atlantia e quant’altro”.