Evacuati 4 magazzini nel quartier generale per allarme Sarin

Tracce del gas sono state rilevate nei pacchi in arrivo

Roma, 2 lug. (askanews) – Quattro magazzini postali del quartier generale di Facebook nella Silicon Valley, negli Usa, sono stati fatti evacuare dopo che in un pacco postale sono state rilevate possibilitracce di Sarin, un potente gas nervino. Lo riporta il Telegraph, spiegando che due persone sono state esaminate dai paramedici ma su di loro non state rilevate tracce del gas.

L’allarme è scattato dopo che, una macchina che esegue una scansione su tutti i pacchi in arrivo nel quartier genetale di Facebook ha lanciato un avviso per una possibile presenza di Sarin.

“Alle 11 di questa mattina (ora locale ndr.) – ha dichiarato un portavoce di Facebook citato dal giornale -, un pacco consegnato a una delle nostre sale di posta è stato ritenuto sospetto: abbiamo evacuato quattro edifici e stiamo conducendo un’indagine approfondita in coordinamento con le autorità locali. Le autorità non hanno ancora identificato la sostanza trovata. A partire da ora, tre degli edifici evacuati sono stati ripuliti per il ripopolamento”.

“La sicurezza dei nostri dipendenti – ha concluso – è la nostra massima priorità e condivideremo informazioni aggiuntive quando saranno disponibili”.

