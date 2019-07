Lunedì 1 luglio 2019 - 16:04

“Universo Ferrari”, a settembre la mostra-evento a Maranello

Per clienti e fan gli ultimi modelli, compresa la prima ibrida

Roma, 1 lug. (askanews) – A settembre ci sarà “un evento eccezionale” nella sede storica della Ferrari a Maranello. Lo afferma il Cavallino Rampante, sottolineando che “Universo Ferrari” sarà la “prima esposizione assoluta dedicata al mondo Ferrari e avrà in programma anche dei giorni di apertura al pubblico”.

La casa automobilistica di Maranello “riserva alla propria clientela internazionale la possibilità di ammirare in esclusiva e privatamente i suoi ultimi modelli. Ma per la prima volta ‘Universo Ferrari’ estenderà in via eccezionale questa possibilità ai fan e agli appassionati del Cavallino Rampante”.

In una struttura realizzata per l’evento a poca distanza dalla fabbrica, “Universo Ferrari” prevede aree dedicate a tutte le attività dell’azienda, “dalle classiche alle corse così come ai modelli in gamma”.

“Sarà particolarmente interessante per i visitatori – aggiunge la società – ammirare da vicino la nuova SF90 Stradale, la supercar ibrida di serie presentata a maggio, in quella che a tutti gli effetti sarà la première europea per il grande pubblico, in via del tutto eccezionale al di fuori di un motor show internazionale”.