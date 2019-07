Lunedì 1 luglio 2019 - 17:36

Tassi Btp sotto 2% prima volta da oltre 1 anno, spread cala a 231

Rendimenti in calo di 15 punti base

Roma, 1 lug. (askanews) – Nuovi netti calmieramenti sui titoli di Stato dell’Italia, nell’ambito di continue generalizzate riduzioni dei rendimenti sulle obbligazioni governative dell’area euro. A fine contrattazioni i tassi retributivi dei Btp a 10 anni si attestavano all’1,96 per cento, 15 punti base in meno rispetto alla chiusura precedente e sotto la soglia psicologica del 2 per cento per la prima volta dal maggio del 2018. In questo modo il differenziale rispetto ai tassi dei Bund equivalenti della Germania, lo spread, si è ristretto a 231 punti base.