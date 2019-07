Lunedì 1 luglio 2019 - 19:36

Officine Maccaferri: Simone Romano è il nuovo CEO

Nel Gruppo Industriale Maccaferri dal 2012

Roma, 1 lug. (askanews) – Simone Romano è stato nominato nuovo CEO di Officine Maccaferri S.p.A.. Laureato alla LUISS Business School di Roma, Simone ha avuto una lunga e brillante carriera come consulente strategico per società di primario livello, principalmente in Bain & Company.

Nel 2012 entra a far parte del Gruppo Industriale Maccaferri in qualità di Global HR ed Orgnization Director. In questo ruolo, ha avuto l’opportunità di ampliare la propria esperienza in diversi settori: dall’ingegneria meccanica ed ambientale al tabacco, dall’industria agro-alimentare al settore energetico e immobiliare.

Nel 2017 ha ricoperto il ruolo di General Manager presso Officine Maccaferri, ottenendo eccellenti risultati e portando Officine Maccaferri ad una redditività record, garantendo al contempo il minor livello di indebitamento degli ultimi cinque anni.

Simone, attualmente Deputy CEO e Head of Business, Strategy e M&A di Officine Maccaferri, è un leader riconosciuto all’interno dell’organizzazione, in grado di favorire, grazie alla solida reputazione guadagnata, il raggiungimento degli obiettivi di crescita aziendale.

“Credo che Officine Maccaferri rappresenti una piattaforma organizzativa unica nel suo settore, con un vantaggio competitivo forte e consolidato” afferma il nuovo CEO. “La nostra rilevanza nel business geotecnico e la nostra costante crescita ci danno l’opportunità di migliorare la nostra marginalità, anche attraverso un approccio orientato al controllo dei costi e alla generazione di cassa”.

“Simone è un grande motivatore, dotato di eccellenti qualità interpersonali e delle capacità e della passione necessarie per realizzare la visione di Officine Maccaferri. Sono sicuro che Simone e il suo team si prenderanno cura della crescita del Gruppo ” dichiara Alessandro Maccaferri, Presidente di Officine Maccaferri Group.