Lunedì 1 luglio 2019 - 21:12

Mef: deficit 2019 cala di 7,6 mld, non si penalizza crescita

Sviluppo, coesione e stabilità priorità prossima manovra

Roma, 1 lug. (askanews) – “Quest’anno l’indebitamento netto dell’Italia si ridurrà di 7,6 miliardi rispetto alle previsioni del Def di aprile per effetto dei provvedimenti adottati dal governo”. E’ quanto si legge in una nota del Mef diffusa al termine del Consiglio dei ministri che ha varato l’assestamento il rendiconto, e un decreto con misure urgenti per il miglioramento dei saldi. “Senza per questo penalizzare l’impegno del governo a favore della crescita economica, della coesione sociale e della stabilità finanziaria del Paese, tutte priorità che verranno confermate anche nella prossima Legge di bilancio 2020”.