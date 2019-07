Lunedì 1 luglio 2019 - 11:16

Alfio Bardolla con Giacomo Bruno per nuovo ramo Internet Royalty

Il corso Numero1 diventa parte del percorso formativo di ABTG

Roma, 1 lug. (askanews) – ABTG SPA, la società leader in Europa nella formazione finanziaria, nell’ambito di rafforzare il bouquet di prodotti della propria offerta formativa, ha sottoscritto un accordo di licenza per sviluppare un nuovo ramo Internet Royalty con Giacomo Bruno, editore, autore e formatore con 20 anni di esperienza sul campo. Ovvero un set di corsi e coaching per riuscire a costruire un business on line e guadagnare attraverso i multipli canali internet.

“L’educazione finanziaria che 14 anni fa abbiamo portato in Italia si basa sul concetto di entrate multiple di denaro, per questo abbiamo corsi nei 3 rami principali: immobiliare, trading, aziendale.” dice Alfio Bardolla, fondatore di ABTG “Oggi siamo lieti di annunciare il 4° ramo Internet Royalty, che rappresenta una gamba essenziale per raggiungere la libertà finanziaria. Questa nuova area sarà guidata da Giacomo Bruno, che abbiamo scelto perché è un formatore capace, un imprenditore di riconosciuta autorevolezza nell’ambito dell’editoria. Siamo certi che saprà contribuire fortemente allo sviluppo dell’azienda, anche all’estero”.

ABTG stima un apporto positivo del fatturato pari a 520.000 euro, aggiuntivi rispetto ai piani di crescita comunicati. L’accordo, prevede l’utilizzo e la commercializzazione esclusiva dei marchi di proprietà di Giacomo Bruno e lo sviluppo di ulteriori contenuti formativi in licenza esclusiva per ABTG.

“Alfio Bardolla è il numero1 nel mondo della formazione” afferma Giacomo Bruno, Presidente di Bruno Editore “e per me è un onore realizzare con lui questo progetto. Oggi grazie a questo accordo i clienti ABTG avranno l’opportunità di creare un business nel settore più in crescita di tutti i tempi, quello dell’internet marketing. Inoltre permetterà all’evento Numero1™ di crescere molto più rapidamente e dare ulteriore visibilità al progetto editoriale di Bruno Editore. Negli ultimi anni abbiamo pubblicato oltre 600 libri, tutti diventati Bestseller, dando grande visibilità ai nostri Autori e aiutandoli a raggiungere 2.000.000 di lettori. Il nostro obiettivo è arrivare a 10.000.000 di lettori nei prossimi 5 anni”.

Bruno Editore, la casa editrice che ha portato gli ebook in Italia nel 2002, guidata da Giacomo Bruno e Viviana Grunert, rimarrà indipendente e diventerà fornitrice di servizi di pubblicazione per ABTG. La presentazione del nuovo ramo Internet Royalty è prevista durante l’evento Wake Up Call del 27/28/29 Settembre 2019 a Rimini.

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la sua casa editrice Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 26 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Blog & Press: www.giacomobruno.it – Info: www.brunoeditore.it

Alfio Bardolla, classe 1972, imprenditore, autore di best-seller sulla finanza personale, è considerato il Financial Coach n.1 in Europa. È infatti fondatore e master trainer della Alfio Bardolla Training Group, (https://www.alfiobardolla.com) azienda leader in Europa di formazione finanziaria personale. Ha inoltre fondato aziende operanti in svariati settori nel territorio italiano e europeo e dal 2016, è membro di Endeavor (https://endeavor.org), associazione no-profit volta ad identificare e supportare gli imprenditori a più alto potenziale. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale.