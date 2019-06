Sabato 29 giugno 2019 - 12:07

Già operativo DATA4, il quarto data center di ultima generazione

Supporto a aziende italiane nella sfida per Rivoluzione Digitale

Milano, 29 giu. (askanews) – DATA4, l’operatore europeo di Data Center che fornisce soluzioni di Colocation scalabili, ad alte prestazioni e sicure a operatori cloud, società di servizi digitali e grandi e medie imprese nei quattro campus di Milano, Parigi, Lussemburgo e Madrid, ha annuciato durante l’evento RIVOLUZIONE AI 2030 presso il Campus digitale di Cornaredo, l’apertura ufficiale del quarto Data Center iper-connesso. Si tratta di un passo importante all’interno di un’operazione più ampia e strutturata che prevede, su un arco temporale di cinque anni, un piano di investimenti per il nostro Paese di circa 250 milioni. ‘Il Data Center che oggi inauguriamo – afferma Davide Suppia, Country Manager di DATA4 ITALIA – è il risultato di un lungo lavoro di Ricerca & Sviluppo che va nella direzione di ridisegnare il Data Center per renderlo più smart e pronto ad accogliere sistemi di Artificial Intelligence e High Performance Computing.’ La peculiarità del quarto Data Center è il rafforzamento dell’aspetto ‘Next Generation’, un design ancora più modulare ed eco-performante che consente alta scalabilità, una più facile gestione, nonché l’allineamento con i criteri di sostenibilità ambientale a livello europeo del Gruppo, garantendo livelli di massima sicurezza fisica e di efficienza energetica. L’apertura del quarto Data Center rientra nel percorso di evoluzione di DATA4 Italia che oggi è in fase di significativo sviluppo con una percentuale di crescita del 20% nel 2019 e la previsione di duplicazione del fatturato nel 2023. ‘Sono fiducioso nell’affermare – sottolinea Suppia – che allo stato dell’arte ci stiamo configurando come uno dei più dinamici punti di riferimento in Italia del mercato Outsourcing, rispondendo alle esigenze di tutte quelle realtà (dagli hyperscaler ai fornitori di servizi digitali, dalle imprese medio-grandi alle start-up innovative), che sono accomunate dall’esigenza di accelerare la loro trasformazione digitale facilitando ad esempio l’implementazione dell’Hybrid IT e delle multi cloud platform oltre che interconnettersi con i network nazionali e internazionali più performanti.’ ‘L’inaugurazione di questo Data Center – sottolinea Olivier Micheli, Amministratore Delegato del Gruppo che oggi ha aperto l’evento – è solo l’inizio di un progetto più grande che parla di espansione e di fiducia nei confronti dell’Italia e dell’Europa. Fino ad ora abbiamo investito 150 milioni nello sviluppo del Campus e abbiamo pianificato la costruzione di un quinto Data Center a conferma del sempre più solido posizionamento di DATA4 presso clienti e partner italiani’.