Venerdì 28 giugno 2019 - 15:03

Rifiuti, Waste Recycling entra in Herambiente da 1 luglio

Nasce più grande realtà italiana per gestione rifiuti industriali

Bologna, 28 giu. (askanews) – Dall’1 luglio, Waste Recycling, società controllata da Herambiente, si fonde per incorporazione con Herambiente Servizi Industriali (Hasi), che diventa la più grande realtà italiana dedicata alla gestione dei rifiuti industriali con sede legale a Bologna e tre sedi commerciali a Ravenna, Padova e Pisa.

L’obiettivo della fusione – come si legge in una nota stampa di Hera – è di semplificare e razionalizzare ulteriormente la struttura complessiva dell’azienda e di rendere più agevoli le attività di coordinamento societario per conseguire economie di scala con un miglioramento generale dell’efficienza operativa. L’ingresso in Hasi delle tre sedi polifunzionali toscane di Waste Recycling (due a Castelfranco di Sotto e una a Pisa, la ex Teseco) permetterà inoltre di ampliare la gamma clienti, consentendo ad Hasi il conferimento di più tipologie di rifiuto su una stessa piattaforma.