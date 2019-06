Venerdì 28 giugno 2019 - 15:26

Dopo 27 anni Jony Ive (il padre dell’iPhone e del MacBook) lascia Apple

Il più grande industrial designer del mondo fonderà una sua azienda

Roma, 28 giu. (askanews) – “Jony Ive, chief design officer di Apple, lascerà la società come dipendente alla fine di quest’anno, per formare una società di design indipendente che conterà Apple tra i suoi principali clienti”. E’ quanto annuncia una nota della società di Cupertino. “Ive nella sua nuova società continuerà a lavorare a stretto contatto e su una serie di progetti con Apple” prosegue la nota.

Tim Cook, ad di Apple, dopo aver riconosciuito il “ruolo cruciale” di Ive per la rinascita della società, ha detto che “Apple continuerà a beneficiare del talento di Jony lavorando direttamente con lui su progetti esclusivi e attraverso il lavoro continuo del brillante e appassionato team di progettazione che ha costruito. Dopo tanti anni di lavoro a stretto contatto, sono felice che la nostra relazione continui ad evolversi e non vedo l’ora di lavorare con Jony per il futuro”.

Sir Jonathan “Jony” Ive è considerato il più grande e famoso industrial designer del mondo. A lui si devono l’iPhone, l’iPad, il MacBook, l’iPod. E come ha spiegato in una intervista al Financial Times, lascerà Apple per fondare una nuova azienda di industrial design “di altissimo livello”, la LoveFrom. Alla base della sua decisione, la consapevolezza, dopo 27 anni in Apple, che è arrivato “il momento naturale e gentile di fare questo cambiamento”.

