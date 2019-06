Mercoledì 26 giugno 2019 - 22:37

PA, Cdm nomina Antonio Naddeo presidente dell’Aran

Durata incarico quadriennale

Roma, 26 giu. (askanews) – Antonio Naddeo è il nuovo presidente dell’Aran. Lo si apprende dal comunicato emesso al termine del consiglio dei ministri che si è riunito in serata. Il Consiglio dei ministri, si legge, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, ha deliberato il conferimento per quattro anni dell’incarico di Presidente dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN, al consigliere Antonio Naddeo.