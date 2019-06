Mercoledì 26 giugno 2019 - 21:00

Ex Ilva, senza immunità il 6 settembre si chiude. Mise: irresponsabili

Il nodo immunità. Fonti Mise: "vogliamo trovare una soluzione"

Roma, 26 giu. (askanews) – Se non verrà cambiata la norma sull’immunità penale, lo stabilimento ArcelorMittal, ex Ilva di Taranto, chiuderà il 6 settembre, quando diventerà operativa l’abolizione dell’immunità. L’annuncio arriva dall’ad di ArcelorMittal Europa, Geert Van Poelvoorde. “E’ un atteggiamento irresponsabile”, fanno immediatamente sapere fonti del Mise.

“L’avvio della Cig per i lavoratori dell’Ilva tramite comunicato stampa è un atteggiamento irresponsabile che mina l’equilibrio sociale del territorio di Taranto. Un equilibrio messo già a dura prova in questi decenni e che crea allarmismo e tensione, frutto anche delle dichiarazioni dell’ad di ArcelorMittal Europa, Geert Van Poelvoorde, sulla presunta chiusura dello stabilimento”, dicono dal ministero di Via Veneto.

Geert Van Poelvoorde, che che già nelle scorse settimane aveva lanciato l’allarme, ha intimato il governo a trovare una soluzione nei due mesi che restano da qui al 6 settembre.

Il Mise si dice pronto a lavorare a una soluzione. “Vogliamo trovare una soluzione assieme ad Arcelor Mittal – prosegue il ministero – visto che, come già detto, l’azienda era stata informata già a febbraio 2019 degli sviluppi circa la possibile revoca dell’immunità penale introdotta nel decreto crescita, alla luce della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Gip di Taranto l’8 febbraio scorso sui diversi provvedimenti (tra cui proprio l’immunita’ penale) emessi dai governi precedenti per salvare lo stabilimento siderurgico”.

La norma sulla revoca dell’immunità è contenuta nel crescita, già approvato dalla Camera e in discussione al Senato. L’immunità è invece prevista da una legge del 2015.