In cosa consiste la rivoluzione del lavoro in Luxottica

Del Vecchio: investiamo sulla dignità

Milano, 21 giu. (askanews) – Accordo rivoluzionario sul lavoro in Luxottica: stabilizzazione a tempo indeterminato di 1.150 lavoratori precari, introduzione di un nuovo orario flessibile per coprire i picchi di produzione e azionariato diffuso. Il gruppo di Agordo ha firmato oggi con i sindacati il nuovo contratto integrativo aziendale destinato agli oltre 11mila dipendenti italiani del gruppo. “Risultati straordinari”, commentano i sindacati. “La dignità del lavoro – ha dichiarato il fondatore e presidente del gruppo Leonardo Del Vecchio – la sua stabilità, l’attenzione costante alle famiglie, ai bisogni e al bilanciamento vita-lavoro delle nostre persone, sono tutti aspetti su cui continueremo a investire per alimentare il coinvolgimento emotivo e il senso di comunità che rendono uniche, piene di giovani e di vita, le nostre fabbriche italiane. Più è sincero e pieno il rispetto per il lavoratore, qualunque lavoratore, più è alta la qualità del suo contributo e della sua esperienza in azienda”.

Tra gli aspetti che maggiormente caratterizzano il nuovo contratto integrativo c’è il nuovo modello di organizzazione degli orari di lavoro nelle fabbriche italiane e di gestione della flessibilità produttiva, che prevede l’inserimento di lavoratori con contratti di “part time incentivato” a 8 ore nei sette mesi di maggiore attività e a 6 ore nel rimanente periodo.

Il nuovo modello nasce per bilanciare in modo sostenibile e strutturale l’esigenza di flessibilità nella gestione dei flussi produttivi in un mercato ad alta stagionalità come quello dell’eyewear, con il naturale bisogno di stabilità e sicurezza dei dipendenti e delle loro famiglie, minimizzando il ricorso al lavoro precario, somministrato o straordinario, spiega Luxottica.

L’adozione del nuovo part time incentivato libera risorse aziendali e permette la contestuale assunzione a tempo indeterminato di oltre 1.150 giovani lavoratori attualmente impegnati all’interno delle fabbriche con contratti interinali o a termine.

Inoltre, su base volontaria, ogni dipendente già in forza al gruppo potrà decidere di aderire al nuovo orario di lavoro flessibile mantenendo il posto fisso e sostanzialmente invariata la propria busta paga, ma potendo contare su orari ridotti nei periodi di bassa stagione, a favore di un miglior bilanciamento del rapporto vita-lavoro, e sul pacchetto aggiuntivo annuale di 30 ore di formazione professionale previste dal nuovo modello organizzativo (sono 8 attualmente le ore previste dal Ccnl).

L’adesione al nuovo part-time incentivato prevede infine il riconoscimento di un premio di incentivazione lordo annuo di 700 euro frazionato in dodici mensilità.

Prevista inoltre una maggiore partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale. Azienda e organizzazioni sindacali hanno concordato l’avvio di alcuni nuovi istituti aziendali per facilitare questo percorso di condivisione, a partire dal Comitato di Partecipazione di Alto Livello, composto da rappresentanti della direzione aziendale e dai tre segretari nazionali o loro delegati. Il nuovo Comitato avrà il compito di approfondire, tra le altre cose, le dinamiche di settore e l’andamento dell’azienda, anche in termini occupazionali e produttivi. In un’ottica di crescente coinvolgimento anche dei singoli dipendenti Luxottica nella vita di EssilorLuxottica, verrà inoltre promosso nei prossimi mesi un piano di azionariato diffuso per offrire a tutti loro la possibilità di acquistare a condizioni agevolate azioni della nuova società.

“Il rinnovo – spiegano le segreterie nazionali – è avvenuto in un contesto caratterizzato da almeno due elementi di assoluta novità: il processo di fusione fra Luxottica ed Essilor, che h dato vita al più grande gruppo mondiale dell’occhialeria, ed il massiccio ingresso in azienda di nuove tecnologie che determinano l’esigenza di una diversa organizzazione del lavoro. Due processi che necessitano di un diverso ruolo dei lavoratori, un maggior coinvolgimento degli stessi attraverso articolati processi di partecipazione”.

