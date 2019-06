Venerdì 21 giugno 2019 - 12:24

Consob rende permanenti i paletti su opzioni binarie e Cfd

Con bando delle vendite al dettaglio delle prime

Roma, 21 giu. (askanews) – La Consob ha annunciato di aver introdotto in Italia in via permanente misure d’intervento a tutela degli investitori al dettaglio su Cfd e opzioni binarie, analoghe a quelle già adottate in via temporanea dall’Esma, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Secondo quanto riporta un comunicato, le misure prevedono innanzitutto il divieto di commercializzazione, distribuzione o vendita, in Italia o dall’Italia, di opzioni binarie agli investitori al dettaglio. Secondo, alcune limitazioni concernenti la commercializzazione, la distribuzione o la vendita, in Italia o dall’Italia, di Cfd agli investitori al dettaglio. Terzo, la fissazione di limiti dell’effetto leva sull’apertura delle posizioni.

Quarto, la chiusura automatica al raggiungimento del margine in base al conto. Inoltre sono prevista la protezione da saldo negativo in base al conto; la mancata corresponsione di incentivi da parte di un fornitore di Cfd; un’avvertenza sui rischi specifici dell’investimento, da predisporre secondo un formato standardizzato.

L’adozione delle misure fa seguito al riscontro della sussistenza di significativi timori per la tutela degli investitori al dettaglio in Cfd e opzioni binarie. Ciò, spiega l’autorità, a motivo della complessità e mancanza di trasparenza di tali prodotti, delle loro peculiari caratteristiche – che comportano, tra l’altro, disparità tra rendimento atteso e rischio di perdita – nonché delle modalità con cui sono commercializzati e distribuiti.

Le misure si applicheranno per le opzioni binarie dal 2 luglio 2019 e, in relazione ai Cfd, dal primo agosto 2019, fino alla loro eventuale revoca.