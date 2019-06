Giovedì 20 giugno 2019 - 17:06

Nel 2018 turismo in Lombardia +3,5% sul 2017, +26,4% sul 2013

Milano, Brescia, Como città più visitate, Sondrio +51,8%

Milano, 20 giu. (askanews) – In Lombardia il turismo continua a crescere dal 2015, l’anno di Expo. Lo dicono i dati Istat relativi al 2018, elaborati da Polis Lombardia, l’istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia. Gli arrivi, ad esempio, sono aumentati del 26,4%, ovvero di 3,5 milioni rispetto al 2013 e del 3,5%, cioè 575.000 rispetto al 2017. La durata media del soggiorno è stata, sempre secondo i dati dell’istituto di statistica, di 2,39 giorni. I turisti che hanno visitato la nostra Regione arrivano un po’ da tutto il mondo ed in particolare dalla Germania con un 22,5%, dal Regno Unito (7%) e dai Paesi Bassi con il 5,6%. Gli stranieri rappresentano il 54,8% del totale degli arrivi e il 60,8% del totale delle presenze. Nell’ultimo anno sono aumentati anche i turisti provenienti dalle altre regioni italiane con un più 5,5% di arrivi e un 4,4% di presenze. La crescita del turismo nel 2018 ha interessato tutti i territori lombardi.

“Vogliamo diventare – ha commentato in una nota l’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni – la prima meta turistica in Italia. E lo dicono i numeri: la Lombardia con un tasso di crescita che è quasi doppio rispetto a quello dell’intero territorio nazionale si conferma terra dal forte valore attrattivo per le sue bellezze artistiche e paesaggistiche”. “La nostra regione vanta anche il maggior numero di siti Unesco, ben undici, e grazie all’efficienza di strutture e servizi, dimostra di poter ospitare nel migliore dei modi i grandi eventi internazionali. Dopo il boom legato a manifestazioni di livello mondiale, prime fra tutte Expo 2015, la difficoltà era quella di far sì che tutti i turisti arrivati a Milano scoprissero poi le altre località regionali. Una sfida che, dati alla mano, abbiamo vinto, grazie anche alle politiche regionali che valorizzano i nostri territori”.

La città più visitata è sempre Milano che raggiunge quasi 7,8 milioni di arrivi avendo addirittura migliorato il traguardo del 2015 con Expo. Al secondo posto si conferma Brescia con quasi 2,8 milioni di turisti e al terzo Como con circa 1 milione e 400 mila visitatori. Buona anche la posizione di Sondrio che sfiora il milione di arrivi e supera i 3 milioni di pernottamenti piazzandosi per numero di arrivi al sesto posto dietro Bergamo e al quarto posto, dietro Milano, Brescia e Como per numero di presenze. Sondrio è la provincia che, nell’ultimo anno in particolare, ha registrato il maggior incremento del turismo con un più 51,8%. La maggior parte dei turisti sceglie gli alberghi (81,8% degli arrivi e 71,2% dei pernottamenti), ma il ricorso alle strutture ricettive extra alberghiere risulta in costante crescita.