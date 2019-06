Giovedì 20 giugno 2019 - 12:38

Le tende da giardino Gibus debuttano sul mercato Aim di Borsa

13esima ammissione da inizio anno sul segmento delle pmi

Milano, 20 giu. (askanews) – Gibus, società che opera nel settore outdoor design di alta gamma realizzando tende da sole e pergole, sbarca oggi sull’Aim Italia. Si tratta della tredicesima ammissione da inizio anno sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese di Borsa Italiana, che porta a 117 il numero delle società attualmente quotate sull’Aim.

In fase di collocamento la società ha raccolto 5 milioni. Il flottante al momento dell’ammissione è del 16,65%, con una capitalizzazione pari a 30 milioni.

“Siamo molto soddisfatti del raggiungimento di questo ambizioso traguardo e del forte interesse manifestato dagli investitori sia nazionali che esteri a conferma della validità del nostro modello di business – ha dichiarato Gianfranco Bellin, Presidente e Amministratore Delegato di Gibus – Dal 1982 il Gibus si contraddistingue per la sua capacità di portare innovazione nel settore outdoor design: anche la quotazione in Borsa rappresenta un unicum nel nostro panorama competitivo. Con soddisfazione portiamo sul mercato dei capitali un settore nel quale la creatività italiana costituisce il principale vantaggio competitivo. La quotazione ha la finalità di accelerare il percorso di crescita organica e per linee esterne”.