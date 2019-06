Mercoledì 19 giugno 2019 - 15:54

Energia, Ebs: Gli impatti positivi dall’utilizzo di biomasse solide

Tonon: Grandi progressi a nche sul fronte ambientale

Roma, 19 giu. (askanews) – Utili all’economia del nostro Paese e non solo. Questo è ciò che emerge dagli studi commissionati dall’Associazione Energia da Biomasse Solide (EBS) all’Università di Venezia e al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), rispetto all’utilizzo delle biomasse solide, e che sono stati illustrati oggi durante la presentazione del “1° Rapporto socio-economico e ambientale 2019”, tenutasi presso la Sala Isma del Senato.

“Dal resoconto spicca un messaggio molto chiaro: l’uso delle biomasse e degli impianti che le lavorano sono un’importante risorsa, non solo a livello ambientale ma anche sociale ed economico” – afferma il Presidente dell’Associazione EBS, Simone Tonon, che aggiunge poi come “il recupero degli scarti boschivi per produrre energia elettrica pulita ha un doppio valore; da un lato assicura una costante manutenzione del patrimonio boschivo, evitando combustioni incontrollate o rischi idrogeologici, dall’altro lato la filiera impiega solo prodotti naturali, quindi non nocivi.”

Intervenuto all’evento con un saluto inziale, Paolo De Castro, presidente pro-tempore della commissione Agricoltura del Parlamento europeo, assicura che come sistema Italia “vogliamo mantenere la leadership sulle energie rinnovabili. Il Parlamento Ue, e la commissione Agricoltura in particolare, faranno la loro parte come punto di riferimento a Bruxelles per lo sviluppo del settore”.

Grazie allo studio commissionato all’Università di Venezia è stato possibile valutare l’impatto socio-economico della produzione di energia elettrica da biomasse solide in termini di ricadute occupazionali, reddituali e fiscali sia sul settore stesso sia sull’industria. Analizzando, infatti, l’attività annuale di 9 degli impianti medio-grandi facenti capo a EBS, il valore aggregato della produzione di energia e del suo indotto è stato stimato tra i 210 e i 280 milioni di euro e ha generato circa 1.300 posti full-time, con un reddito totale da lavoro pari a 22 milioni di euro. Oltre alle ricadute occupazionali e reddituali, la produzione di energia da biomassa ha originato ulteriori stimoli per l’economia locale, con un effetto positivo sulla spesa per consumi che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Dati positivi arrivano anche dall’analisi dell’impatto ambientale. Rispetto all’utilizzo di fonti non rinnovabili, l’attività portata avanti dai 9 impianti ha consentito di abbattere drasticamente le emissioni di CO2, risparmiando fino a un massimo di 100 milioni di euro.

L’analisi presentata dal CNR, invece, si è concentrata sulle implicazioni ambientali legate all’utilizzo di biomasse solide come combustibile, in particolare per la produzione di energia elettrica. Secondo lo studio, non solo la diffusione delle risorse risulta omogenea rispetto al territorio nazionale ma la disponibilità delle biomasse solide è addirittura aumentata del 10% negli ultimi 10 anni. Sempre più sicure ed economicamente vantaggiose si dimostrano poi le tecnologie impiegate negli impianti. L’energia generata è pronta quindi per essere integrata nel sistema di distribuzione, con stabilità e programmabilità nella fornitura di elettricità per tutto l’anno. Inoltre, attraverso l’impiego di biomasse solide si riducono notevolmente le importazioni di combustibili fossili (carbone, greggio e metano), garantendo, infine, la diversificazione delle attività agricole con l’impiego dei sottoprodotti. Infatti, tutti i residui (boschivi o agricoli) anziché finire in discarica contribuiranno a produrre energia pulita.

Unico neo emerso dalla ricerca sviluppata dal CNR risulta essere i piccoli impianti domestici di riscaldamento, che in Italia ammontano a oltre 4 milioni. Stando allo studio, caldaie a pellet e classici caminetti restano altamente inquinanti e dannosi, non solo per l’ambiente ma anche per la salute in quanto producono polveri ultrafini che si propagano nelle abitazioni dove trascorriamo gran parte del nostro tempo.

Secondo Tonon il prossimo obiettivo sarà dunque duplice: “ridurre l’inquinamento prodotto dai piccoli impianti e continuare ad assicurare un corretto funzionamento e una costante manutenzione degli impianti medio grandi – esistenti o di nuova costruzione -, evitando al contempo che vengano bruciati materiali non idonei.