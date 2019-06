Martedì 18 giugno 2019 - 16:49

Tap Portugal: al via voli dallo scalo di Napoli per Lisbona

Voli giornalieri per 12 mesi l'anno

Roma, 18 giu. (askanews) – Tap Portugal amplia la sua rete italiana. Da oggi sono infatti operativi i nuovi voli giornalieri Napoli-Lisbona di TAP Air Portugal. Un A320-200neo della capacità di 174 passeggeri, in arrivo dalla capitale portoghese è stato accolto stamattina all’aeroporto Capodichino con la cerimonia del ‘water cannon’. TAP pone così una nuova pietra miliare nella propria strategia di crescita: l’Italia è fondamentale e attraverso Napoli il vettore, membro di Star Alliance, apre il Portogallo e l’Atlantico al Sud dell’Italia, promuovendo nel contempo il turismo portoghese, come pure nordamericano e brasiliano nel nostro Paese.

“Siamo molto contenti di essere qui oggi a festeggiare il nuovo collegamento Napoli-Lisbona. TAP sta investendo molto, il mercato italiano è strategico per i nostri piani di sviluppo e questa nuova rotta amplia ulteriormente il bacino d’utenza a Napoli, alla Campania e più in generale al Sud del Paese. Di contro, grazie a TAP, l’Italia diventerà ancora più accessibile da parte dei turisti provenienti dall’America. I nuovi voli si stanno già dimostrando un successo: il load factor medio nei prossimi 3 mesi è già superiore al 65%” ha affermato Araci Coimbra, Director Southern Europe di TAP Air Portugal.

L’offerta di TAP in partenza da Napoli è molto varia: i dati attualizzati indicano che il 33% dei biglietti venduti ha come destinazione finale il Portogallo, il 29% circa il Brasile, il 27% il Nord America, mentre il 10% dei passeggeri prosegue per l’Africa. Oltre al Napoli-Lisbona, TAP questo mese sta inaugurando anche i voli da Lisbona verso San Francisco, Chicago e Washington di cui potranno naturalmente beneficiare anche i passeggeri di Capodichino.

“Il volo giornaliero TAP Portugal per Lisbona avvicina Napoli al Portogallo e al Brasile 12 mesi l’anno. Grazie al network del vettore portoghese da Lisbona, da oggi i campani potranno raggiungere Rio de Janeiro, San Paolo e tante altre destinazioni nelle Americhe facendo un solo cambio nella capitale portoghese, e non sarà più necessario fare doppi scali o faticosi viaggi in auto verso altri aeroporti” ha dichiarato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di Gesac, società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Napoli.

“Napoli e la Campania rappresentano un polo di attrazione su cui stanno puntando le maggiori compagnie aeree che qui investono ed aprono nuove rotte destinate a portare più turisti, quindi, più sviluppo e più servizi. La crescita del turismo fa crescere la Campania”, ha commentato Corrado Matera, Assessore al Turismo della Regione Campania.

La nuova rotta Napoli-Lisbona, servita per la prima volta nella storia di TAP, si aggiungerà ai voli già operati da Roma, Milano, Bologna, Venezia e Firenze verso l’hub di Lisbona, rafforzando la leadership del vettore nei collegamenti tra Italia e Portogallo e rendendo ancora più semplici i viaggi in prosecuzione via Lisbona verso le tante destinazioni intercontinentali servite direttamente: 10 in Brasile, Caracas, 16 in Africa e da quest’estate 8 aeroporti in Nord America, con Chicago, Washington e San Francisco inaugurate in questi giorni e operate con i nuovi Airbus A330neo e A321LR.

Durante la stagione estiva TAP offrirà oltre 16 voli giornalieri – per un totale di 115 frequenze settimanali – dall’Italia verso il Portogallo. La compagnia propone comodi collegamenti interni al Paese e la possibilità di raggiungere direttamente dal proprio hub di Lisbona, oltre a Faro in Algarve, l’arcipelago di Madeira e il paradiso naturale delle Azzorre, con voli giornalieri per Terceira e Ponta Delgada. È inoltre attivo il Ponte Aereo tra Lisbona e Porto, con collegamenti ogni ora.