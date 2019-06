Martedì 18 giugno 2019 - 13:45

Made in Italy, Veronafiere porta Fieragricola in Sudafrica

Con le migliori tecnologie per vigneti e frutteti

Roma, 18 giu. (askanews) – E’ ufficiale la partnership tra Fieragricola di Verona e Vinpro per “Fieragricola South Africa-B2B for the vineyard and orchard tech industries”, la missione commerciale in programma dal 2 al 4 ottobre prossimi, che porterà nella provincia del Western Cape, in Sudafrica, le migliori tecnologie Made in Italy per la lavorazione e la cura di vigneto e frutteto. Mercoledì 2 ottobre, a Paarl, città a circa 60 chilometri da Città del Capo, è previsto un evento demo con operatività “live” dei macchinari nei vigneti di proprietà di Vinpro, società no-profit che riunisce 2.500 realtà sudafricane del settore vitivinicolo.

La delegazione italiana guidata da Fieragricola è composta da aziende che rappresentano l’intera filiera di attrezzature, sistemi e prodotti per la coltivazione del vigneto e del frutteto. Hanno già aderito Argo Industrial-Landini (official tractor partner), Carraro Agritalia, Celli, Dondi, Grena, La Cruz, Orizzonti, Polimetal, Vignetinox. Le imprese costruttrici italiane potranno incontrare importatori, ma anche viticoltori, proprietari di cantine, produttori, enologi e agronomi.

L’obiettivo è mostrare in modalità dinamica e operativa sul campo la qualità delle tecnologie progettate e prodotte in Italia, conosciute per essere le più versatili al mondo, grazie alle soluzioni “su misura” nelle quali i costruttori italiani eccellono. Per chi non ha ancora ancora un canale di distribuzione in Sudafrica, il viaggio è anche l’occasione per presentare la propria gamma e trovare dei rappresentanti.

La missione proseguirà il 3 e 4 ottobre nelle aree di Worcester e Swartland, per mostrare alle imprese italiane la biodiversità della viticoltura sudafricana, costituita da differenti tipologie di terreni, specie varietali e modalità di coltivazione e allevamento della vite.

L’iniziativa “Fieragricola South Africa-B2B for the vineyard and orchard tech industries” si configura come un importante momento di contatto con una delle realtà agricole più dinamiche del continente africano, ma anche di scambio di esperienze e di know how, necessari tanto alle filiere produttive sudafricane che alle aziende costruttrici di macchinari.

All’appuntamento in Sudafrica seguirà un approfondimento specifico su questo paese a Fieragricola 2020 (Fiera di Verona, 29 gennaio-1 febbraio), nell’ambito di un “Focus Africa”, parte di un progetto specifico di internazionalizzazione.