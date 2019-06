Lunedì 17 giugno 2019 - 13:54

Ethiopian Airlines, via ai voli no stop Milano-Addis Abeba

Nuovi e più facili collegamenti con tutto il continente africano

Roma, 17 giu. (askanews) – Ethiopian Airlines ha iniziato ad operare 3, dal 15 giugno, nuovi voli non-stop da Milano Malpensa per Addis Abeba. L’operativo prevede 3 partenze settimanali da Milano il mercoledì, venerdì e il sabato, e da Addis Abeba il martedì, giovedì e sabato.

Questi voli, operati con Boeing 787 Dreamliner, si aggiungono agli altri 4 già operativi dallo scalo lombardo con stop tecnico a Roma Fiumicino, arrivando così a 7 voli settimanali, che costituiranno il link fra l’Italia, 61 destinazioni africane e oltre 100 internazionali in Europa, Medio Oriente, Asia, Americhe.

Un tassello in più della costante crescita della compagnia aerea numero uno in Africa: “Ethiopian Airlines è pluripremiata, ha registrato una crescita delle vendite in Italia e si presenta rafforzata e fiduciosa di poter mantenere questa tendenza fino alla fine dell’anno”, afferma Desiree Grech, Sales Manager in Italia per Ethiopian Airlines.

Non stupisce, dato che si tratta di una compagnia aerea la cui crescita continua costantemente in oltre 70 anni di attività. Forti gli investimenti sulla sicurezza e il confort a bordo, tanto che oggi Ethiopian possiede la flotta più moderna e giovane in Africa, con una media di 5 anni di età.

Grande attenzione anche al servizio al passeggero in entrambe le classi, con posti comodi in economy e flat bed in Cloud 9, la business class. Programmi di intrattenimento, cura nelle proposte gastronomiche e soprattutto la cortesia accompagnato da un sorriso etiope delle assistenti di volo che assicurano un piacevole soggiorno a bordo.

Negli ultimi anni i riconoscimenti sono stati tanti; per elencare alcuni, “African Champion of the Year 2019” durante “Africa Ceo Forum” a Kigali. SKYTRAX, la più prestigiosa organizzazione internazionale per la valutazione della qualità, l’ha certificata come Compagnia Aerea a 4 stelle; per 2 volte le ha assegnato lo SKYTRAX World Airline Award, per il miglior personale navigante in Africa, e lo SKYTRAX World Airline Award come miglior Compagnia Aerea in Africa.

Attenta al servizio e confort in volo ma anche a terra. Nel gennaio 2019 la Compagnia Aerea ha inaugurato ad Addis Abeba il nuovo terminal passeggeri, dotato dei più recenti sistemi di sicurezza tecnologici, macchine con autocontrollo, sistema di imbarco automatico, sale di attesa confortevoli, negozi duty free e altri servizi. Per chi fa uno stopover più lungo, Ethiopian Airlines offre un free Transit Tour di Addis Abeba.

Sempre nel gennaio 2019 Ethiopian ha inaugurato il nuovissimo Ethiopian Skylight Hotel, un albergo a 5* vicino all’aeroporto Addis Bole International, dispone di 373 camere spaziose con il più grande ristorante cinese in Africa e una sala conferenze per 2500 persone.

La strategia della Compagnia è a lungo termine: il piano Vision 2025 la porterà ad essere il principale gruppo di aviazione in Africa con 6 centri di servizio: Ethiopian International Services; Ethiopian Cargo & Logistics Services; Ethiopian MRO Services; Ethiopian Aviation Academy; Ethiopian ADD Hub Ground Services and Ethiopian Airports Services.

Come anticipato dal CEO di Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam, il vettore prevede un aumento del 20% del traffico passeggeri annuale nel 2020 rispetto a un previsto 14% nel 2019. Un ringraziamento dalla compagnia è stato rivolto al Travel Trade, Aziende e Clienti per la loro crescente fiducia che consente ad Ethiopian di aumentare la propria operatività in Italia.

Dal canto suo Distal &ITR Group, Agente Generale per Ethiopian in Italia da dicembre 2015, con la responsabile Marketing & PR Manager, Alessandra Pecci, sottolinea l’orgoglio per aver contribuito notevolmente all’ulteriore crescita della Compagnia in Italia.