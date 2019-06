Martedì 11 giugno 2019 - 22:52

Wall Street chiude sotto la parità, la corsa di giugno si ferma

Il DJIA era reduce da sei giornate di fila in aumento

New York, 11 giu. (askanews) – Partita in rialzo, la seduta a Wall Street è finita in leggero calo mettendo fino – almeno per ora – al rally di giugno che aveva fatto seguito a un maggio di forti vendite. E così il Dow Jones Industrial Average ha interrotto una corsa che andava avanti da sei giornate di fila; S&P 500 e Nasdaq Composite hanno archiviato la prima seduta in calo dopo cinque consecutive in rialzo.

Gli scambi erano cominciata all’insegna degli acquisti su voci di nuovi stimoli in Cina. Le tensioni commerciali tra Usa e Cina hanno poi avuto la meglio. In vista del G20 di fine mese in Giappone, il presidente americano Donald Trump ha detto che è interessato a un accordo solo se è buono per la sua America.

Resta da vedere se lui si incontrerà con la controparte cinese, Xi Jinping a margine del summit. Ieri Trump aveva minacciato l’adozione immediata di dazi del 25% su 300 miliardi di dollari di importazioni cinesi se i due non si vedranno in quell’occasione.

Il DJIA ha perso lo 0,05% a quota 26.048,51. L’S&P 500 ha finito in calo dello 0,04% a quota 2.885,72. Il Nasdaq Composite ha ceduto lo 0,01% a 7.822,57 punti.

Lme