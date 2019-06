Martedì 11 giugno 2019 - 11:34

Di Maio verso la revoca degli incentivi alla Whirlpool

Attesa la firma di una direttiva ministeriale

Roma, 11 giu. (askanews) – “Firmerò una direttiva ministeriale che revoca gli incentivi ricevuti da Whirlpool, milioni di euro degli italiani. Perché se vieni in Italia e prendi i soldi dello Stato, non è che poi te ne vai e chiudi gli stabilimenti tenendo un atteggiamento contrario ai patti e lasciando centinaia di famiglie in difficoltà. È inaccettabile”.

Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio.

Cam