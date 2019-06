Lunedì 10 giugno 2019 - 18:43

Officina Stellare verso la Borsa, prezzo Ipo tra 5,5 e 6 euro

Presentata a Borsa Italiana comunicazione pre-ammissione su Aim

Milano, 10 giu. (askanews) – Officina Stellare, società vicentina specializzata nella progettazione e produzione di telescopi e strumentazione ottica ed aerospaziale d’eccellenza, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni sul mercato Aim Italia. Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 5,5 euro e un massimo di 6 euro.

L’operazione di Ipo prevede un flottante pari a circa il 15% (incluso l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe) e avverrà integralmente in aumento di capitale con collocamento privato di azioni e l’assegnazione gratuita di warrant.

La società intende destinare la raccolta al supporto dei piani di crescita, sia organica sia per linee esterne, e degli investimenti per la ricerca e l’innovazione, puntando a diventare una Space Factory riconosciuta a livello mondiale, consolidando la propria posizione di leadership nella New Space Economy.