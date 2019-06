Venerdì 7 giugno 2019 - 19:04

Maire Tecnimont ben posizionata per radoppio impianto EuroChem

Melnichenko oggi è diventato commendatore

San Pietroburgo (Russia), 7 giu. (askanews) – La russa EuroChem è intenzionata a raddoppiare l’impianto di Kingisepp e Maire Tecnimont è ben posizionata per la sua realizzazione avendo già completato il progetto di ingegneria preliminare. Della sua intenzione ha parlato direttamente il neo commendatore Andrey Melnichenko a margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (Spief).

L’impianto è frutto di un’intensa collaborazione con le aziende italiane, magnifico esempio di quello che ormai è stato ribattezzato Made with Italy, come ha spiegato l’ambasciatore italiano in Russia Pasquale Terracciano: “Oggi abbiamo inaugurato, in teleconferenza, un nuovo impianto di ammoniaca nella regione di Leningrado, costruito da Maire Tecnimont”, ha detto il capo missione, esprimendo soddisfazione per la consegna dell’onorificenza a Melnichenko, nonché per la decisione dello stesso Melnichenko che ora vuole il raddoppio della struttura.

“Una grande storia – ha aggiunto – di collaborazione e un grande esempio del Made with Italy: tecnologia italiana portata qui che ha consentito a una grande società russa Eurochem di avviare una nuova produzione, che poi porterà non solo a soddisfare il mercato russo, ma anche ad alimentare flussi di esportazioni dalla Russia. Ritornando alla commenda, questo è l’ultimo esempio di un’ottima collaborazione che il neocommendatore Melnichenko ha con molte imprese italiane. Oltre ad essere un grande amante dell’Italia, dell’arte italiana, della cultura italiana”.