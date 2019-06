Giovedì 6 giugno 2019 - 13:27

Renault “esprime delusione” su ritiro proposta di fusione Fca

Poteva creare un gigante Ue con logica industriale e finanziaria

Roma, 6 giu. (askanews) – Il gruppo Renault “esprime delusione per non avere l’opportunità di continuare a perseguire la proposta di Fca”. Con una nota, il gruppo francese piega che la fusione proposta era “una opportunità tempestiva, con logica industriale e grandi meriti finanziari, da cui risulterebbe un gigante dell’auto con sede in Europa”.

“Siamo grati a Nissan pe l’approccio costruttivo e vogliamo ringraziare Fca per i loro sforzi e il Board di renault per la sua continua fiducia”, si legge. La casa transaplina conclude che la proposta metteva in rilievo l’attrattività di Renault e dell’Alleanza.