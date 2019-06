Giovedì 6 giugno 2019 - 17:55

Insoore si conferma realtà dell’Insurtech

Aumento di capitale da un milione di euro

Roma, 6 giu. (askanews) – Whoosnap, promettente realtà Insurtech del panorama italiano e startup del portfolio LVenture Group, si prepara ad approdare in Europa. I servizi, lanciati meno di un anno fa grazie alla piattaforma Insoore, stanno conseguendo ottimi risultati. Soprattutto negli ultimi mesi. Traguardi che hanno permesso di ottenere un nuovo aumento di capitale da un milione di euro. L’operazione è stata guidata da Proximity Capital con la partecipazione di Luiss Alumni 4 Growth.

“Siamo davvero entusiasti e pronti a dare ancora di più – commenta Enrico Scianaro, CEO di Whoosnap – . Operare nel settore Insurtech, come abbiamo deciso di fare noi, vuol dire intravedere il futuro e contribuire a delinearne da ora l’aspetto che assumerà. Con impegno costante e grazie a un team altamente specializzato, stiamo dimostrando di riuscire a proporre soluzioni efficaci per la digitalizzazione, e quindi l’ottimizzazione, della gestione dei sinistri e per rendere più efficiente il processo di rilevazione”.

TECNOLOGIA E COMMUNITY. Insoore è una piattaforma tecnologica che permette alle compagnie assicurative e di fleet management di ottimizzare la gestione dei sinistri e di ottenere rilevazioni video-fotografiche in real time e on demand. Il modello coniuga due anime: insieme allo sviluppo della piattaforma, è stata creata e formata una community di esperti – chiamati Insoorer – pronti a raggiungere gli assicurati dove e quando preferiscono. Un servizio che da una parte aiuta le compagnie a migliorare ulteriormente la customer experience e a incidere sul rischio frodi, e dall’altro consente agli assicurati di ottenere risarcimenti in tempi più brevi rispetto al passato.

DA STARTUP A SCALE UP. Il round di finanziamento, che permetterà alla società di continuare a crescere, è stato coordinato da Antonio Assereto, partner di FocusFuturo e investitore attraverso Proximity Capital, che sostiene: “Whoosnap è di sicuro una delle startup con il più alto potenziale in Italia: i numeri espressi dal lancio della piattaforma Insoore in questa prima parte dell’anno lo dimostrano chiaramente. Questo grazie a un team solido, complementare e con comprovata esperienza nel settore Insurtech. Siamo orgogliosi di continuare a lavorare al fianco della società per sostenerne la crescita”

Whoosnap è stata fondata nel 2015 e fin dagli esordi ha dato prova di avere ottime potenzialità. “Abbiamo creduto sin dal principio in Whoosnap, startup lanciata dal nostro programma di accelerazione, e siamo molto soddisfatti della sua crescita. Oggi, con lo sviluppo della piattaforma Insoore, è una scaleup in piena espansione internazionale e pronta ad affermarsi sul mercato europeo: siamo convinti che la società sia solo all’inizio di una fase di importante incremento di valore, data proprio dalle possibilità di crescita del business”, afferma Luigi Capello, CEO di LVenture Group.

PROSPETTIVE FUTURE. “Tre i principali obiettivi che perseguiremo nei prossimi mesi – spiega in conclusione Enrico Scianaro – . Investiremo nella crescita del team e della community. Continueremo a innovare, per essere sempre un passo avanti e per offrire soluzioni competitive. Punteremo sull’internazionalizzazione della società, espandendo il business in almeno un altro paese europeo. L’ingresso in squadra di Federico Santini, manager di comprovato successo, da poco nominato Presidente del Consiglio di amministrazione della società, è l’altra ottima notizia che ci riguarda. Siamo certi che con la sua ventennale esperienza e il suo background intellettuale di spessore saprà dare un contributo di valore a Insoore”.