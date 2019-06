Mercoledì 5 giugno 2019 - 13:30

Dombrovskis (Ue): le recenti misure economiche dell’Italia provocano danni

Il costo del servizio del debito è salito di 2,2 miliardi

Roma, 5 giu. (askanews) – In Italia “quando guardiamo l’economia vediamo i danni di recenti misure prese”, ha affermato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. In particolare i costi del rialzo dei tassi di interesse sui titoli di Stato risultano di “2,2 miliardi di euro superiori rispetto a quanto prevedevamo nelle stime di primavera 2018. Oggi l’Italia – ha rilevato – paga il servizio debito quasi come tutta l’educazione”.

Con la decisione di oggi, ha precisato Dombrovskis, “non stiamo ancora avviando una procedura” per deficit eccessivo sull’Italia in base alla regola del debito. Sulla questione, infatti, dovrà esprimersi il Comitato economico e finanziario, espressione dei governi dell’Ue.

Voz/Int9