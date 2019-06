Mercoledì 5 giugno 2019 - 16:48

ArcelorMittal: cassa integrazione all’ex Ilva per 1400 dipendenti

Il provvedimento richiesto per la durata di 13 settimane

Roma, 5 giu. (askanews) – Crisi a Taranto e all’ex Ilva. Dopo le decisioni di ridurre la produzione primaria in Europa – già prese a livello di gruppo nel mese di maggio a causa delle critiche condizioni del mercato e che riguardavano anche lo stabilimento di Taranto, dove era stata rallentata la produzione da 6 a 5 milioni di tonnellate – ArcelorMittal Italia si trova oggi nella necessità di ricorrere temporaneamente alla Cassa integrazione guadagni ordinaria. Il provvedimento interesserà lo stabilimento di Taranto per un numero massimo al giorno di circa 1.400 dipendenti per 13 settimane.

“L’azienda – spiega una nota – ha già contattato le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie di Taranto per informarle di questa operazione. Ulteriori dettagli saranno forniti nell’incontro già programmato per domani, 6 giugno”.

Rbr/Int5