Martedì 4 giugno 2019 - 10:41

Vino, biodinamico e solidarietà si sposano con la Linea Babalù

La Cantina Orsogna 1964 celebra il World Biodynamic Day

Roma, 4 giu. (askanews) – La Cantina Orsogna 1964 celebra il World Biodynamic Day (8-9 giugno) raccontando il progetto di solidarietà che prende forma con il debutto sul mercato dei vini della Linea Babalù. Montepulciano, Primitivo, Pecorino e Pinot Grigio, tutti vini biologici e biodinamici personalizzati con i disegni e i sogni dei ragazzi della Fattoria dell’Amicizia Babalù di Sant’Eusanio del Sangro – realtà che offre servizi di natura socio-assistenziale e educativa a ragazzi diversamente abili.

Dodici etichette per ogni tipologia di vino. Su ogni etichetta campeggiano immagini diverse ed ogni tappo riporta scritto il testo di un sogno. Parte del ricavato delle vendite del vino sarà devoluto proprio al centro Babalù. E’ stata scelta proprio la cornice della III Giornata Mondiale della Biodinamica per “mettere in pratica” il progetto che nasce dalla “magia terapeutica” del territorio della Majella abruzzese. In tutto il pianeta le aziende agricole biodinamiche sono invitate a condividere iniziative che richiamino l’attenzione sulla necessità di un nuovo modello agricolo. Le porte della Fattoria dell’Amicizia si apriranno per accogliere il pubblico.

Anche i vignaioli di Cantina Orsogna 1964 – pionieri in quest’ambito – spruzzeranno un preparato biodinamico proprio per celebrare la ricorrenza.