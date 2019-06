Martedì 4 giugno 2019 - 13:29

L’Easa certifica sistema satellitare Aireon per controllo aereo

L'Enav possiede l'11% della società

Roma, 4 giu. (askanews) – L’Easa, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, ha certificato il sistema satellitare Aireon, il primo sistema satellitare al mondo di sorveglianza globale per il controllo del traffico aereo.

Con tale sistema i controllori di volo, per la prima volta al mondo, possono gestire il traffico aereo e quindi separare gli aerei utilizzando un sistema satellitare che copra tutto il globo, dato che, fino ad oggi, solo il 30% del globo era coperto dai sistemi radar.

L’Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, è un partner di minoranza di Aireon con una quota dell’11% e gestisce una delle sale in Europa per la ricezione e il testing del segnale satellitare.

Oltre all’Enav, in Aireon partecipano Nav Canada (service provider canadese) con il 46%, Nats (service provider inglese) con l’11%, Iaa (autorità dell’aviazione civile irlandese) con il 6,5%, Naviair (service provider danese) con il 6,5% e Iridium (la società responsabile della costruzione del sistema satellitare) con il 21%.