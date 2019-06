Sabato 1 giugno 2019 - 16:11

Landini: se governo non ascolta non escludo sciopero generale

Segretario Cgil sotto palco manifestazione dei pensionati a Roma

Roma, 1 giu. (askanews) – “Questo mese è un mese di mobilitazione. Oggi siamo qui con i pensionati, l’8 i lavoratori pubblici sono in piazza del Popolo, il 14 giugno c’è lo sciopero di tutti i metalmeccanici con tre manifestazione a Milano, Napoli e Firenze, il 22 ci sarà una grande manifestazione a Reggio Calabria sul Mezzogiorno. E’ chiaro che se il governo non ci ascolta e va avanti a fare leggi di stabilità che va in un’altra direzione insieme a Cisl e Uil valuteremo tutte le iniziative necessarie senza escludere nulla”. Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, al microfono di radio Articolo 1, sotto il palco della manifestazione unitaria dei pensionati a piazza San Giovanni a Roma.