Venerdì 31 maggio 2019 - 14:50

L’Istat vede al ribasso la crescita: economia ferma nel 2019

Nel primo trimestre dell'anno il Pil è calato dello 0,1%

Roma, 31 mag. (askanews) – Nel primo trimestre dell’anno il Pil è calato dello 0,1% rispetto allo stesso trimestre del 2018. Lo ha reso noto l’Istat rivendendo al ribasso le stime preliminari e ricordando che l’ultima variazione tendenziale negativa risale al IV trimestre del 2013 quando il Pil scese dello 0,8%.

Per l’intero 2019 la variazione acquisita del Pil risulta pari a zero. La crescita acquisita è la crescita annuale che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nei restanti trimestri dell’anno. L’Istat ha rivisto al ribasso le stime del Pil del primo trimestre (in aumento dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e in calo dello 0,1% nei confronti del primo trimestre del 2018).

Nello stesso periodo il Pil è aumentato in termini congiunturali dello 0,8% negli Stati Uniti, dello 0,4% in Germania e dello 0,3% in Francia. In termini tendenziali, si è registrato un aumento del 3,2% negli Stati Uniti, dello 0,7% in Germania e dell’1,2% in Francia. Nel complesso, il Pil dei paesi dell’area Euro è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell’1,2% nel confronto con il primo trimestre del 2018.

Mlp/Int22