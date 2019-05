Giovedì 30 maggio 2019 - 12:53

Parmigiano, Confagricoltura Lombardia: Lactalis non ci spaventa

Il presidente Boselli assicura: "Non ci saranno delocalizzazioni"

Milano, 30 mag. (askanews) – Nessuna preoccupazione da parte dei vertici di Confagricoltura Lombardia sull’operazione che ha portato Nuova Castelli, azienda emiliana che produce Parmigiano Reggiano con stabilimenti anche nel Milanese e nel pavese, sotto il controllo nella multinazionale francese Lactalis. “Non siamo spaventati perché l’impresa emiliana era già in mani straniere e non ci saranno delocalizzazioni”, mette in chiaro il presidente Antonio Boselli.

Secondo la confederazione degli agricoltori lombardi, dunque, accordi come quello raggiunto ieri tra i francesi e Nuova Castelli non devono spaventare i produttori italiani, ma spingerli verso nuove forme di aggregazione necessarie per competere con i gruppi stranieri sempre più grandi e più forti. “A differenza di quanto affermato da altre organizzazioni di categoria – osserva ancora il presidente Boselli – riteniamo che questo genere di intese siano del tutto normali nel panorama di mercato unico in cui ci muoviamo. Peraltro la proprietà di Nuova Castelli era già straniera prima della vendita a Lactalis e faceva capo ad un fondo di investimento che certo non ha nessuna remora a vendere in qualsiasi momento al miglior offerente”.

In questo caso, sottolinea il numero uno di Confagricoltura Lombardia, non c’è nessun rischio di delocalizzazione della produzione, “perché il mercato è in mano agli allevatori italiani che hanno i titoli per produrre latte con le regole stabilite dal disciplinare: se ci fosse una delocalizzazione, il formaggio prodotto non potrebbe più chiamarsi Parmigiano Reggiano”. Questo perchè, ricorda la conferedazione degli agricoltori lombardi, il Parmigiano Reggiano è un prodotto Dop e il disciplinare stabilisce che la produzione debba avvenire tra Parma, Bologna, Modena, Reggio Emilia e Mantova. “È vero quindi che Nuova Castelli resta ancora in mani straniere – chiarisce il presidente di Confagricoltura Lombardia – ma la produzione resterà italiana: inoltre, Lactalis ha già dimostrato di credere nei prodotti italiani Dop”.

Confagricoltura Lombardia è comunque convinta che dall’operazione Lactalis emerga tutta la fragilità del settore lattiero-caseario italiano: “Crediamo che il comparto vada aiutato a crescere affinché le produzioni restino il più possibile in mano a filiere controllate dagli stessi agricoltori, per continuare ad investire al fine di incrementare la qualità e mantenere alta l’eccellenza del made in Italy agroalimentare”.