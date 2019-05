Giovedì 23 maggio 2019 - 13:10

Liguria: riduzione inquinamento priorità per 63% degli abitanti

A Genova l'ultima tappa del giro d'Italia del Salone della Csr

Milano, 23 mag. (askanews) – Riduzione dell’inquinamento, delle emissioni e dei rifiuti: sono le priorità espresse dal 63 per cento degli abitanti della Liguria riguardo le scelte che dovrebbero guidare lo sviluppo sostenibile del territorio. Un territorio martoriato da eventi tragici negli ultimi anni, eventi che ovviamente hanno lasciato il segno anche nella percezione dei reali valori da salvaguardare e perseguire. Così per i liguri le principali preoccupazioni per il futuro sono nel “rischio di subire danni ai propri beni a causa di eventi esterni” e solo nel 35% dei casi la preoccupazione principale viene indicata invece verso l’occupazione o il peggioramento dell’economia; per i quali la media nazionale delle indicazioni è molto più alta, al 45%. Dalla lettura di questi dati dati Ipsos, relativi al secondo semestre 2018, emerge quindi una sensbilità alta espressa – complessivamente – verso i temi della sostenibilità da parte della regione.

Esperienze e progetti concreti per uno sviluppo sostenibile in Liguria sono al centro de Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale che si tiene domani, 24 maggio, a Genova, Palazzo della Meridiana (Salita San Francesco 4) a partire dalle ore 9. L’incontro, inserito nel programma del Festival dello sviluppo sostenibile 2019 promosso da Asvis, è organizzato in collaborazione con Eticlab e con il patrocinio del Comune di Genova, della Regione Liguria e dell’Università degli Studi di Genova. “A Genova, dove concludiamo il Giro d’Italia della CSR che nel 2019 ha toccato 12 tappe attraverso tutto il Paese, è attiva da anni una delle più dinamiche reti multistakeholder per lo sviluppo sostenibile – afferma Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone – Le reti territoriali che aggregano progetti, organizzazioni, energie attorno ai temi della sostenibilità stimola la collaborazione tra gli attori sociali del territorio e facilita la diffusione di esperienze spesso replicabili e scalabili. Un contributo fondamentale per la diffusione della cultura della sostenibilità e il raggiungimento dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030”.