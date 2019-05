Martedì 21 maggio 2019 - 17:35

Air Italy, Filt-Cgil: tavolo al ministero o sarà mobilitazione

"Preoccupati per compagnia e impatto occupazionale su Sardegna"

Roma, 21 mag. (askanews) – Il governo convocare un incontro sulla vicenda Air Italy in Sardegna, altrimenti i sindacati faranno scattare una mobilitazione dei lavoratori. Lo afferma il segretario nazionale della Filt-Cgil, Fabrizio Cuscito, dopo che la compagnia aerea ha parlato di una possibile rinuncia alle rotte per Olbia.

“Per Air Italy – sostiene Cuscito – dopo le pessime notizie riguardo la continuità territoriale con Olbia, siamo molto preoccupati per la situazione della compagnia e per il possibile impatto occupazionale su tutto il territorio della Sardegna”.

“A breve – sottolinea il sindacalista – ci attendiamo, come richiesto più volte, una convocazione dal ministero dello sviluppo economico e dal ministero dei trasporti in modo che la compagnia e le istituzioni possano spiegarci quali solo le intenzioni sul piano industriale e qual è la prospettiva occupazionale per la compagnia e per il territorio sardo”.

“Non più di un anno fa – aggiunge Cuscito – ci era stato prospettato un piano industriale di sviluppo e addirittura nuove assunzioni. Oggi invece ci troviamo a mettere addirittura in discussione molti posti di lavoro e questo, dopo tutti i sacrifici fatti dai lavoratori, è inaccettabile. In assenza di tempestive notizie positive sull’occupazione la mobilitazione è l’unica alternativa”.